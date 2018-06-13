Минск, 13 июня, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Белоруссия планирует повысить объем товарооборота с Россией. С таким заявлением выступил сегодня, 13 июня, премьер-министр республики Андрей Кобяков на заседании совета министров Союзного государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Росток

В 2017 году взаимная торговля России и Белоруссии составила $32,4 млрд, что на 23,5% больше, чем в 2016 году. По словам Кобякова, в прошлом году удалось закрепить позитивный тренд в товарообороте между двумя странами. Белорусский премьер-министр предложил «поднять его на новую высоту» и выйти на объем в более чем $40 млрд.

Помимо этого, Андрей Кобяков сказал, что актуальной остаётся проблема поставок белорусской сельскохозяйственной продукции на рынок соседней страны, и предложил российской стороне предоставить доступ белорусским компаниям, занимающимся производством и сборкой техники в РФ, к государственным закупкам и программам субсидирования. Он отметил, что пока у сторон разные подходы к решению этих вопросов.

В ходе сегодняшнего заседания выступил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что за первые четыре месяца 2018 года товарооборот между двумя странами увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Российские компании поставляют в Белоруссию в основном оборудование, металлы, химию и продовольствие. В обратном направлении идут поставки продовольствия, сельскохозяйственных товаров, текстиля, транспортных средств и прочего.

Напомним, что для Белоруссии Россия является основным рынком сбыта отечественных товаров. Однако в 2013 и 2014 годах товарооборот между странами стал значительно сокращаться. За 2015 год, согласно данным Белстата, объём взаимной торговли упал более чем на 25% по сравнению с 2014 годом и составил всего $25 млрд.

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Российский посол в республике Александр Суриков отмечал, что такая тенденция была обусловлена «объективными причинами», например, падением цен на нефть и продовольствие, предкризисными ожиданиями и девальвацией российского и белорусского рублей.

Андрей Кобяков в 2016 году во время переговоров c заместителем председателя правительства России Аркадием Дворковичем говорил, что падение торговли между странами обусловлено не только коррекцией валютных курсов, но и уменьшением физических объёмов товарооборота. Однако, по мнению независимых экспертов, в 2015 году в Белоруссии началась новая фаза экономического кризиса, что негативно отразилось на производстве, экспорте и других областях. Доказательством тому стало сокращение ВВП, галопирующая инфляция и другие экономические показатели, хотя сами белорусские чиновники публично этого не признавали.

Восстановление товарооборота между странами началось в 2017 году. Между тем, несмотря на заявления официального Минска о необходимости роста товарооборота, они же не устают повторять о «зависимости от России» и необходимости диверсифицировать свои рынки сбыта.