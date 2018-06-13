Киев, 13 июня, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Венецианской комиссия не имеет никакого отношения к скандальной норме о рассмотрении апелляций по существующим коррупционным делам судами общей юрисдикции, включенной в закон о Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАСУ), заявил секретарь организации Томас Маркерт 13 июня в комментарии изданию «Европейская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Карты. Украина

Фраза о причастности Венецианской комиссии к данной норме прозвучала на заседании профильного комитета Верховной рады 21 мая.

Отметим, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) также призвали депутатов Верховной рады отменить не озвученную и не обсужденную норму в законе о ВАСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, организация Transparency International призвала украинских депутатов отменить положение закона, которое позволяло вывести существующие коррупционные дела из-под юрисдикции нового антикоррупционного суда.

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