Кострома, 13 июня, 2018, 21:23 — ИА Регнум. В Костромской области 29 многодетным семьям подарили земельные участки, сообщает областное телевидение «Русь».

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20 участков было выделено в Костромском районе, 7 — в Шарье и 2 — в Костроме. В телекомпании отмечают, что с начала действия закона землю бесплатно получили 882 многодетных семьи региона.

В 2016 году «Российская газета» сообщила, что каждый шестой костромич, получивший землю бесплатно впоследствии продал его:

«Из 619 предоставленных земельных участков многодетными семьями продан каждый шестой, причем около 20 процентов многодетных семей средства от продажи направили не на улучшение жилищных условий, а на иные цели».

ИА REGNUM напоминает, что в июне текущего года в Костроме 33 молодые семьи получили сертификаты на жилье. Из них 9 семей — многодетные.

Сертификаты дают право на получение социальных выплат: на покупку или строительство жилья.

Отметим, что, по данным Росстата, на 2016 год в Костромской области насчитывалось 1546 нуждающихся в жилых помещениях многодетных семей. 138 получили жилье и улучшили жилищные условия (это наилучший показатель по всему ЦФО).