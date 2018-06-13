Ташкент, 13 июня, 2018, 21:13 — ИА Регнум. В Узбекистане негосударственные некоммерческие организации обязали уведомлять о проводимых мероприятиях не позднее, чем за десять дней до их начала. Об этом говорится в приказе министра юстиции республики, опубликованном на портале национальной базы данных законодательства Узбекистана.

AvidInsight Рональд Рейган билдинг. USAID

Если мероприятие планируется провести на территории Узбекистана с участием иностранных граждан или на территории иностранного государства уведомление должно поступить не менее чем за 20 дней до мероприятия. Документ принят во исполнение постановления президента Узбекистана о мерах по коренному повышению роли НКО.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня министерство юстиции Узбекистан и агентство США по международному развитию USAID подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого планируется сформировать правовую среду для деятельности НКО.