Вашингтон, 13 июня, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США по итогам заседания 13 июня повысила базовую процентную ставку с 1,5−1,75% до 1,75−2% годовых, сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

ФРС США повышает базовую ставку уже второй раз за текущий год. Ранее, в марте, регулятор также повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5−1,75% годовых.

За минувший год ФРС повышала базовую ставку трижды: в марте — до 0,75−1%, а в июне 1−1,25%, в декабре до 1,25−1,5%. До этого темпы повышения были более медленными — по одному разу в 2015 и 2016 годах.