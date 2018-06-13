Лондон, 13 июня, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Антироссийские санкции надо еще раз ужесточить, заявила 13 июня премьер-министр Британии Тереза Мэй в парламенте страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия

В ходе своего выступления перед парламентариями Мэй заявила о том, что не намерена на предстоящем саммите ЕС ограничиваться только обсуждением выхода Британии из Евросоюза. Премьер-министр Британии пообещала обратиться к ЕС с призывом ужесточить санкции против России.

Напомним, главы 28 государств — членов Евросоюза 28−29 июня проведут многостороннюю встречу в Брюсселе.

«Этот саммит будет посвящен не только процедуре Brexit. Надо обсудить много вопросов, среди которых санкции против России, которые Британия хотела бы ужесточить», — заявила Тереза Мэй в ответ на один из вопросов членов палаты представителей британского парламента.

Стоит отметить, что по окончании саммита G7 в Канаде Тереза Мэй также заявила о желании ввести новые антироссийские санкции. При этом премьер-министр Британии указала, что это вызвано невыполнением Москвой «Минских договоренностей» по урегулированию военного конфликта в Донбассе.

Тереза Мэй традиционно проигнорировала тот факт, что Россия является лишь одним из гарантов «Минских соглашений» и ни одного обязательства в рамках этого документа на себя не принимала.