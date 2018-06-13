Москва, 13 июня, 2018, 21:04 — ИА Регнум. В Одноклассниках в День России прошел праздничный флешмоб.

Парень с планшетом

В стриминговом приложении OK Live пользователи могли поделиться эмоциями со своими друзьями и зрителями со всей страны, примерив виртуальную маску с российским триколором и исполнив гимн. Конкурс собрал более 400 участников, чьи прямые трансляции в приложении собрали порядка 25 000 просмотров. Авторы пяти лучших исполнений получат праздничные сувениры с государственной символикой России.

Поздравить близких с праздником можно было также с помощью специального виртуального подарка или поучаствовав во флешмобе #ДеньРоссии. Публикации с праздничным хэштегом в своих лентах опубликовали более 20 000 человек, а подарки пользователи отправили более 4,6 млн раз.