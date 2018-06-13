Махачкала, 13 июня, 2018, 21:02 — ИА Регнум. ДТП с участием маршрутной «Газели» и КамАза произошло в Карабудахкентском районе Дагестана на трассе Манас — Карабудахкент. Инцидент случился около 17:30 13 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

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По данным источника в экстренных службах республики, при столкновении маршрутки и грузовика погибли два человека. Еще 17 человек получили травмы разной степени тяжести и госпитализированы в Карабудахкентскую ЦРБ. Среди пострадавших есть дети.

По данным минздрава, пострадавших не 17, а 13 человек, из них трое детей в тяжелом состоянии, пишет РИА «Дагестан».

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В феврале 2018 года в ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса в Башкирии погибли девять человек. Грузовик «Ман» с прицепом, груженным щебнем, занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с микроавтобусом «Мерседес-Спринтер». В результате столкновения погибли водитель микроавтобуса, житель Челябинской области, а также восемь пассажиров в возрасте от 20 до 66 лет.