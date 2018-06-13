Киев, 13 июня, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Из 3450 предприятий, которые пребывают в распоряжении Кабинета министров Украины, около половины не работают и являются кандидатами на банкротство, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов 6 июня в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Нефедов отметил, что с конца июня начнется так называемая малая приватизация — продажа всех объектов госсобственности, кроме пятидесяти самых крупных. Первым крупнейшим объектом, который будет приватизирован, скорее всего, станет компания «Центрэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный банк Украины считает, что в 2018 году приватизация принесет бюджету страны гораздо меньше денег, чем ожидается. В этом случае правительство Украины будет вынуждено искать дополнительные займы и наращивать долги.

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