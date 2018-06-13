Москва, 13 июня, 2018, 20:47 — ИА Регнум. В посольство Польши в Москве поступили два письма с веществом неизвестного происхождения. Об этом 13 мая сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

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В ведомстве сообщили, что подозрительные конверты были осмотрены специалистами. Установлено, что находящееся в них вещество не представляет опасности.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что в конвертах находились гранулы неизвестного содержания.

«Проведены замеры порошка на химическое заражение, отравляющие вещества и радиацию — все они отрицательные», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента.