Вашингтон, 13 июня, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Ларри Кадлоу, экономический советник президента Дональда Трампа, выпущен из больницы, где восстанваливался после сердечного приступа, 13 июня передает агентстство Reuters.

Gage Skidmore Ларри Кадлоу

«Доктора говорят, что восстановление Ларри идет очень хорошо. Президент и администрация счастливы, что Ларри вернулся домой, и с нетерпением ждут встречи с ним в ближайшее время», — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ларри Кадлоу сопровождал Трампа на переговорах G7 в Канаде. В переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном он уже поучаствовать не смог — сердце подвело советника Трампа ранним утром 12 июня.

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