Псков, 13 июня, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного собрания Антон Минаков выдвинут партийной конференцией на должность губернатора Псковской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Минаков заявил сегодня, 13 июня, в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Документы он уже подал в избирком Псковской области. На выборах губернатор Минаков намерен бороться за второе место.

«Я не собираюсь заниматься популизмом и говорить, что мы идём к победе. Естественно, победы хотелось бы, но мы прекрасно понимаем, что любой кандидат, который идёт не от партии власти, имеет в десятки раз меньше шансов. Мы будем бороться за второе место — это точно», — заявил Минаков.

«Худшим вариантом», по словам псковского регионального координатора ЛДПР, будет третье место по результатам голосования. Но, как минимум, партия нацелена получить больший процент, чем на выборах губернатора в 2014 году.

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Напомним, на выборах главы Псковской области в 2014 году кандидат от ЛДПР Сергей Макарченко получил четвёртый результат, набрав в свою поддержку 2,65% голосов. Победил на выборах губернатора кандидат от «Единой России» Андрей Турчак с результатом 78,36%, на втором месте был кандидат от КПРФ Александр Рогов — 11,22%, на третьем — кандидат от «Справедливой России» Олег Брячак, получивший 2,65%. Всего в губернаторских выборах 2014 года участвовали пять кандидатов, пятый результат был у Василия Бобалёва («Правое дело») — 1,13%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Псковской области уже приняла документы от шести кандидатов на должность губернатора. На выборы выдвинуты Аркадий Мурылев (КПРФ), Роман Рубцов («Партия свободных граждан»), Сергей Кулаков («Партия пенсионеров России»), Виталий Аршинов («Яблоко»), Михаил Ведерников («Единая Россия») и Игорь Романов («Партия роста»).