Белград, 13 июня, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Шторм в Сербии и Хорватии вызвал резкое похолодание, гибель посевов и затопление территорий, 13 июня передает агентство Associated Press.

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В центральной Сербии от града и сильного ветра пострадали плодовые сады. На западе Сербии в ряде городов улицы покрылись коркой льда. В столице Хорватии Загребе буря вызвала потоп, пострадало здание больницы.

По мнению синптиков, непогода в июне связана с погодными аномалиями апреля и мая — весна на Балканах была чрезвычайно жаркой.

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