Киев, 13 июня, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Пока ещё депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая голодает в украинской тюрьме, написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором она попросила помиловать 66 заключенных в России украинцев. Фотокопия письма была опубликована сегодня, 13 июня, на странице Савченко в американской социальной сети Facebook. К обращению также был прикреплен список заключенных, за которых просит Савченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Савченко

«Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников, не может не заставить меня обратиться лично к вам посредством открытого письма с искренней просьбой… освободить граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, любым правовым способом», — сказано в письме Савченко.

Депутат подчеркнула, что обратилась с такой просьбой к Путину с целью установления мира между народами двух стран.

«Я убеждена, что украинский и российский народы будут жить в мире», — пишет Савченко.

Напомним, вопрос о заключенных украинцах в России и российских граждан на Украине обсуждался в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко. Главы двух стран договорились, что заключенных граждан посетят уполномоченные по правам человека России и Украины.