Тбилиси, 13 июня, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Три жителя грузинского города Чиатура девятый день проводят голодовку у здания районного управления полиции, требуя отставки начальника полиции Лаши Чхитуридзе и его заместителя Михаила Гигаури, сообщает 13 июня издание «Новости-Грузия».

jb Грузинская полиция

По мнению протестующих, 26 мая сотрудники правоохранительных органов незаконно задержали их друзей и применили к ним силу. В настоящее время в заключении находится один подозреваемый.

По данным МВД Грузии, дело против подозреваемого находится на рассмотрении в суде, и факты, собранные следствием, говорят о его виновности.

Напомним, 26 мая Гигаури и инспектор-следователь, находясь при исполнении, проводили обход и встретили семь молодых людей. Возникла потасовка и сопротивление полиции, в результате которой все её участники были задержаны. Один из подозреваемых ударил полицейского по лицу.

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