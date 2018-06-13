Москва, 13 июня, 2018, 20:25 — ИА Регнум. В рамках Государственной программы вооружения на 2018−2025 годы в России создается тяжелый ударный беспилотник. По информации из Министерства обороны РФ, он может поступить на вооружение уже через год.

Mil.ru БПЛА «Альтиус»

Разработка беспилотного аппарата под названием «Альтиус» идет с 2011 года ОКБ им. Симонова, находящимся в Казани. Речь идет о создании аппарата взлетной массой более 7,5 тонн. При этом БПЛА сможет нести до двух тонн боевой нагрузки.

Как экспериментальная модель «Альтиус» первый раз был представлен на выставке «Армия-2015». Летные испытания опытного образца начались в июле 2016 года.

Аппарат будет оснащен современными автономными системами управления для обеспечения стабильной работы БПЛА, устойчивой системой связи, защитой от глушения.

Вместе с разработкой новых беспилотных летательных аппаратов Министерство обороны РФ готовит и операторов БПЛА в Государственном центре беспилотной авиации МО, расположенном в Коломне. Оказывается, чтобы подготовить оператора надо не меньше времени, чем на подготовку летчика. По окончании учебной программы центра специалистам вручается сертификат школы летчиков-испытателей.