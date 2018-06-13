Нью-Йорк, США, 13 июня, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило свой прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2018 году до $70, в 2019 году — до $65 за баррель, говорится в распространённом 13 июня пресс-релизе агентства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Ранее, напомним, агентство прогнозировало стоимость барреля нефти Brent в 2018—2019 годах на уровне $57,5.

Прогноз по цене на нефть марки WTI также повышен — с $55 до $65 за баррель в 2018 году и с $55 до $60 за баррель в 2019 году.

Пересмотр прогноза аналитики Fitch объясняют высоким текущим уровнем цен и сильным ростом спроса, сокращением добычи в Венесуэле, а также «сохраняющейся геополитической напряжённостью, в том числе возобновлением санкций США против Ирана».