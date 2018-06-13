Душанбе, 13 июня, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Таджикистан вошел в список стран с самым высоким уровнем экономического роста, составленный Всемирным банком.

Apu-svao.ru

Согласно июньскому отчету ВБ «Глобальные экономические перспективы», рост ВВП Таджикистана на уровне 7,1% по результатам 2017 года стал одним из наиболее высоких в мире, обеспечив 9-е место рейтинга.

«Соседствует» в списке Таджикистан с такими странами, как Непал (7,9%), Гана (7,8%), Армения (7,5%), Турция и Бутан (по 7,4%), Бангладеш (7,3%) и Джибути (7,0%). Первые строчки у Эфиопии (10,3%) и Гвинеи (8,2%).

Напомним, что по итогам 2018 года Всемирный банк предрекает таджикской экономике рост на уровне 6,1%. Правительство страны настроено оптимистичнее и прогнозирует 7%.