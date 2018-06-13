Вена, 13 июня, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Австрийский банк Oberbank заявил о прекращении бизнеса в Иране из-за «повышенного риска» санкций со стороны США, 13 июня передает агентство Reuters.

Robert Wetzlmayr Oberbank

Oberbank был одним из первых европейских банков, которые зашли в Иран после заключения международного соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из «ядерной сделки» и объявил о намерении ввести санкции против контрагентов Ирана, в том числе из ЕС.

Читайте также: Boeing не будет поставлять самолеты в Иран