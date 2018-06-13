Тюмень, 13 июня, 2018, 20:13 — ИА Регнум. В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Новые назначения связаны с переходом на другую работу заместителя губернатора и руководителя аппарата главы Тюменской области Татьяны Костаревой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Маковский Константин. Боярыня у окна. 1885

Напомним, 18 мая Тюменскую область «обезглавили» — прежний губернатор Владимир Якушев, согласно указу президента РФ Владимира Путина, стал министром строительства и ЖКХ России. Как утверждается в ряде СМИ, заместитель Якушева Татьяна Костарева переезжает вслед за шефом в Москву.

На заседании президиума правительства Тюменской области 13 июня временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор сообщил о структурных изменениях в региональном руководстве. Обязанности Татьяны Костаревой поделили между двумя сотрудниками. Заместителем губернатора стала руководитель правового управления правительства Тюменской области Елена Еремеева. Круг её обязанностей останется прежним, расширится функционал. Дополнительно на нее возлагается координация и контроль за деятельностью управлений записи актов гражданского состояния, по делам архивов, государственных закупок, регионального комитета по контролю в сфере закупок, МФЦ. В местных СМИ акцентируют внимание на то, что Елена Еремеева является супругой председателя Тюменской городской думы Дмитрия Еремеева.

Аппарат губернатора Тюменской области возглавит начальник управления экспертно-аналитической работы Артем Дяченко. Его замом назначен Алексей Стеценко, ранее возглавлявший управление организационно-контрольной работы.