Тбилиси, 13 июня, 2018, 20:34 — ИА Регнум. В Грузии химикатами обработано 160 тыс. га сельскохозяйственных земель, что повлияло на уменьшение количества мраморных клопов, сообщает 13 июня «Sputnik Грузия» со ссылкой на главу национального агентства продовольствия Зураба Чекурашвили.

Hectonichus Мраморный клоп

Отчет о деятельности агентства прошел в координационном штабе по борьбе с вредителями в Абаше на западе Грузии, которая в 2017 году больше остальных регионов пострадала от вредителей. Чекурашвили отметил, что ситуация с мраморными клопами в 2018 году лучше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня агентство по международному сотрудничеству USAID передало национальному агентству продовольствия Грузии 17 тракторов и средства для борьбы с мраморным клопом.