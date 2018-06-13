В Таджикистане ужесточили наказание за взятки
Душанбе, 13 июня, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Осужденные за взятку лица в Таджикистане больше не смогут отделаться штрафом. Согласно новым поправкам в УК страны, которые сегодня, 13 июня, приняла нижняя палата парламента, за взяточничество грозит лишение свободы по приговору суда.
«Анализ показал, что принятые ранее поправки не смогли снизить уровень преступлений, связанных с взятками в стране, а наоборот, взяточничество в последние годы приобретает тенденцию роста», — заявил заместитель главы Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана Тохир Нурзода, выступая перед депутатами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 февраля 2016 года в Уголовный кодекс Таджикистана были приняты поправки, позволяющие осужденным за преступления, связанные со взяточничеством, выйти на свободу, уплатив штраф в размере 200 сомони (около 1400 рублей на сегодня) за каждый день пребывания в местах лишения свободы. Заместитель главы антикоррупционного ведомства Таджикистана Илёс Идрисзода тогда подчеркнул, что «данный шаг правительства страны можно считать гуманным актом».
Отметим, что за дачу и получение взятки Уголовный кодекс Таджикистана предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, в некоторых случаях — с конфискацией имущества.