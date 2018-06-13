Душанбе, 13 июня, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Осужденные за взятку лица в Таджикистане больше не смогут отделаться штрафом. Согласно новым поправкам в УК страны, которые сегодня, 13 июня, приняла нижняя палата парламента, за взяточничество грозит лишение свободы по приговору суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Анализ показал, что принятые ранее поправки не смогли снизить уровень преступлений, связанных с взятками в стране, а наоборот, взяточничество в последние годы приобретает тенденцию роста», — заявил заместитель главы Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана Тохир Нурзода, выступая перед депутатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 февраля 2016 года в Уголовный кодекс Таджикистана были приняты поправки, позволяющие осужденным за преступления, связанные со взяточничеством, выйти на свободу, уплатив штраф в размере 200 сомони (около 1400 рублей на сегодня) за каждый день пребывания в местах лишения свободы. Заместитель главы антикоррупционного ведомства Таджикистана Илёс Идрисзода тогда подчеркнул, что «данный шаг правительства страны можно считать гуманным актом».

Отметим, что за дачу и получение взятки Уголовный кодекс Таджикистана предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, в некоторых случаях — с конфискацией имущества.