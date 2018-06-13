Калуга, 13 июня, 2018, 20:07 — ИА Регнум. В Калужской области разработают план мероприятий к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, заявили на заседании областного организационного комитета «Победа». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, особое внимание планируется уделить социальной поддержке ветеранов войны, патриотическому воспитанию молодежи, развитию общественных инициатив и поискового движения.

Admoblkaluga.ru На заседании

Органам исполнительной власти субъектов рекомендовано оказывать содействие муниципалитетам в ремонте и восстановлении воинских захоронений и мемориалов, а также в поиске и захоронении останков погибших воинов. Министерством культуры и туризма области проведена паспортизация воинских захоронений. К настоящему времени на территории области уже выявлено 593 захоронения и составлен соответствующий реестр, который размещен на сайте министерства. Также собрана фототека, захоронениям присвоены учётные номера.

Учреждением «Калугаинформтех» совместно с управлением административно-технического контроля Калужской области и редактором областной Книги памяти Татьяной Романовой создана интерактивная карта захоронений. Федеральным проектом «Атлас поисковика» Калужская область была отмечена как самый технологичный регион с точки зрения задействованных ресурсов по данному вопросу.

Вместе с тем, по мнению участников заседания, данная работа требует постоянной актуализации с учётом результатов работы поисковых экспедиций. На заседании поступило предложение разработать методологическую базу для систематизации сведений о погибших на территории Калужского региона. К работе по инвентаризации воинских захоронений и упорядочению проведения поисковых работ было рекомендовано привлечь представителей ОНФ и депутатов.

К празднованию 75-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, которое состоится 15 сентября 2018 года на территории мемориального комплекса «Безымянная высота» в Куйбышевском районе, утверждён состав оргкомитета, разработан проект сценария праздника, подготовлен перечень мероприятий, которые пройдут накануне памятной даты. При этом, по мнению членов оргкомитета, особое внимание следует уделить информационной работе по восстановлению событий боев на калужской земле в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, рассматривался вопрос об изменениях в российском законодательстве, направленных на введение в регионах запрета строительства на территориях, обладающих признаком массового захоронения погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны на калужской земле погибло в боях и умерло от ран более 400 тыс. бойцов и командиров Красной Армии. Калужскими поисковиками обнаружены и захоронены останки более 40 тыс. погибших защитников Отечества, установлены имена свыше 5 тыс. бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых ранее числились пропавшими без вести.

Благодаря работе поисковиков на территории области организованы воинские мемориальные комплексы «Большие Устья» (Юхновский район), «Долина смерти» (Мосальский район, деревня Барсуки), «Поле Памяти» (Юхновский район, деревня Долина), «Поле Памяти» (Малоярославецкий районс), «Ивановское поле» (Износковский район, деревня Ивановское), «Подрыв» (Барятинский район, деревня Цветовка).

В 2017 году в регионе работали 47 поисковых объединений (более 600 человек), входящих в Реестр поисковых объединений Калужской области, 20 из которых — это молодежные поисковые отряды. За поисковый сезон 2017 года было поднято и захоронено с воинскими и религиозными почестями свыше тысячи останков бойцов и командиров, прочитано 18 медальонов, останки восьми бойцов переданы для захоронения на малой родине.