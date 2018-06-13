Абу-Даби, 13 июня, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Авиакомпания Etihad Airways намерена отменить многомиллиардную сделку на покупку новых самолетов Boeing 777-й серии, 13 июня передает агентство Reuters.

Самолет авиакомпании Etihad

По информации агентства, компания из ОАЭ намерена отказаться от покупки 25 реактивных лайнеров новой модели в рамках «стратегического пересмотра» своих мощностей для экономии средств.

Полная серия двухмоторных реактивных лайнеров Boeing 777-X должна быть запущена в 2020 году. Новые самолеты пока не пользуются большим спросом из-за огромной цены — в частности, гигантский 406-местный Boeing 777−9 стоит $426 млн.

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