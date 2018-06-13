Псковская область, 13 июня, 2018, 19:55 — ИА Регнум. В Псковской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года пройдут муниципальные выборы в 14 районах. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, при этом в семи районах — Великолукском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Псковском и Струго-Красненском — состоятся выборы новых глав.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы 2018

Кроме того, дополнительные выборы депутатов районных собраний и сельских поселений пройдут в Великолукском, Локнянском, Невельском, Псковском, Струго-Красненском, Островском, Новоржевском, Дновском, Палкинском, Печорском, Себежском и Усвятском районах.

Старт избирательных кампаний в этих районах будет объявлен в срок до 20 июня.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области 9 сентября 2018 года состоятся выборы губернатора — они назначены в связи с досрочной отставкой с этой должности Андрея Турчака. Кроме того, пройдут дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 — они проводятся в связи с досрочным сложением полномочий Александра Братчикова, который в декабре 2017 года выиграл конкурс на должность главы администрации Пскова.