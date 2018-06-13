Калининград, 13 июня, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Калининградские власти запретили фанатам из Нигерии брать на стадион живых кур, являющиеся в этой африканской стране символом победы. Об этом сегодня, 13 июня, сообщил журналистам региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Курица

«Понятно, мы им сказали, что на стадион с курицей проходить нельзя ни в коем случае», — сказал министр.

Корреспондент ИА дополняет, что в российском эксклаве сборная Нигерии проведёт свой первый матч ЧМ-2018, встретившись 16 июня с командой из Хорватии. Ожидается, что в Калининград приедут около 1 тыс. болельщиков из Нигерии.

Два месяца назад в Калининграде побывал посол Нигерии в России Стив Дэвиес Угба, который анонсировал открытие в Калининграде информационного центра для своих болельщиков.

Тем временем служба охраны госграницы Литвы сообщила, что не пустила в Калининград группу граждан Ганы, которая направлялись в Калининградскую область на чемпионат мира по футболу (Гана, как и Нигерия, находятся в Западной Африке, омываясь Гвинейским заливом).

У африканцев, следующих из Москвы в Калининград на поезде, были паспорта болельщиков, но не было шенгенских виз.