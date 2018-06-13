Душанбе, 13 июня, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве, сообщает сегодня, 13 июня, «Азия-Плюс» со ссылкой на информацию источника в таджикском правительстве.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

Глава Таджикистана отправится в российскую столицу завтра, 14 июня, около полудня, где будет наблюдать за началом мирового первенства по футболу на стадионе «Лужники». Как подчеркнул источник, визит состоится по личному приглашению президента России Владимира Путина.

Известно также, что на церемонию открытия прибудут и другие лидеры стран туркестанского региона — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Сооронбай Жеенбеков и их узбекский коллега Шавкат Мирзиёев.

ИА REGNUM напоминает о том, что чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Власти Таджикистана порекомендовали своим многочисленным трудовым мигрантам в этот период по возможности воздержаться от поездок в города, где будут проводиться матчи мирового первенство в связи с усилением мер безопасности.