Киев, 13 июня, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Убрать норму закона, которая позволяет рассматривать дела в обход антикоррупционного суда, потребовала от народных депутатов Украины международная организация Transparency International 13 июня в обращении, опубликованном на официальном сайте организации.

HdeK Transparency International

В тексте закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАСУ), опубликованном 13 июня в официальной газете «Голос Украины», появилась правка, которую депутаты не зачитывали и не обсуждали перед голосованием.

Согласно вступившему в силу закону, апелляции по коррупционным делам, которые уже рассматриваются в суде, будут рассматриваться не в новом антикоррупционном суде, а в судах общей юрисдикции.

«Эта норма — это амнистия для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предварительных договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием», — заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Шабунин также отметил, что поправка была внесена в текст законопроекта непосредственно перед голосованием. Она отсутствует в сравнительной таблице двух последних редакций закона на сайте Верховной рады.

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин считает, что ошибку следует немедленно исправить, проголосовав за соответствующие изменения в закон:

«Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что президент Украины должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку».

Напомним, вскоре после принятия Верховной радой закона о Высшем антикоррупционном суде в МВФ заявили, что изучат текст документа, чтобы убедиться в добросовестности украинских парламентариев.

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Напомним также, что закон о ВАСУ является одним из условий предоставления Украине очередного кредита от МВФ