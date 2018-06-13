Амман, 13 июня, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Катар предоставит Иордании «пакет помощи» в размере $500 млн для преодоления экономического кризиса, 13 июня передает агентство Reuters.

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Ранее о намерении инвестировать в экономику Иордании $2,5 млрд заявило другое государство Персидского залива — Кувейт.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня визит к королю Иордании Абдалле II совершила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини. Переговоры Могерини с королем также заключались в преодолении кризиса.

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