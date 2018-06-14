Калининград, 14 июня, 2018, 03:18 — ИА Регнум. Фраза губернатора Калининградской области Антона Алиханова об иностранных агентах влияния в этой части России вызвала бурю негодования в интернете. Что могло послужить причиной столь глубокого возмущения отдельных пользователей, рассказывает редактор ИА REGNUM Андрей Выползов.

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Идеологическое противостояние, подпитываемое извне, — не новость для Калининградской области, но впервые об этом заговорил сам губернатор. Поэтому реакция тех, кто бросился охаивать Алиханова, «осмелившегося посягнуть на святое», на т.н. «калининградскую идентичность», эта реакция особенно показательна. А если учесть, что речь в интервью Алиханова порталу «Взгляд» шла о том, что «калининградская идентичность» изобретена не в Калининградской области, то вой возмущенной публики становится еще примечательнее.

Действительно, те, кто ругает губернатора в комментариях в самых недостойных выражениях, вероятно, не желают иметь ничего общего со своими предками из Центральной России, которые и составили в основном новое население Калининграда и области. Или эти оскорбители уже глубоко прониклись идентичностью «прусской»?

Читайте статью: Почему «евророссияне» подвергли калининградского губернатора оскорблениям?

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