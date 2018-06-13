Калининград, 13 июня, 2018, 19:34 — ИА Регнум. В Калининградской области районный суд оштрафовал четырех «чёрных копателей» янтаря на 200 тыс. рублей каждого. Такое решение вынес мировой суд в Зеленоградском районе, где процветает нелегальная добыча балтийского самоцвета.

Ambercombine.ru Карьер Калининградского янтарного комбината

Копатели не согласились со столь суровым вердиктом, подав жалобу в Зеленоградский районный суд.

«Исследовав материалы дела об административном правонарушении, показания свидетелей, Зеленоградский районный суд признал законным и обоснованным постановление мирового судьи», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Стоит отметить, что не так давно в Кодекс об административных правонарушениях РФ были внесены поправки, ужесточающие ответственность за самовольную добычу янтаря.

Недавно на I экономическом форуме янтарной отрасли директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин заявил, что повышение штрафов для «нелегалов» до 500 тыс. руб. значительно снизило число нарушений.

На этом же форуме китайская ювелирная компания купила на аукционе янтарный самородок весом 1 кг 290 граммов за 800 тыс. рублей.

Тем временем прокуратура Калининградской области заявила о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые воспрепятствовали законной предпринимательской деятельности в сфере янтарообработки.

Речь идет о компании ООО «Альтона», которая приостановила свою работу из-за того, что сотрудники полиции изъяли из магазина янтарные изделия на 7 млн рублей. В настоящее время три сотрудника отдела экономической безопасности и противодействию коррупции регионального УМВД по Калининградской области находятся под стражей.