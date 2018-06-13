Москва, 13 июня, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Вторая общевойсковая армия Центрального военного округа России получила первые комплексы «Силок», разработанные для радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщает 13 июня пресс-служба округа.

Mitch Nielsen Дрон

Пресс-служба уточняет, что комплексы «Силок» способны обеспечивать автоматический поиск и обнаружение беспилотников на дальности «нескольких километров».

Кроме того, «Силок» обеспечивает радиоэлектронное подавление различных беспилотных аппаратов, управляемых на различных диапазонах рабочих частот.

Стоит отметить, что анализ опыта боевых действий в Сирии однозначно свидетельствует о резко возросшем применении воюющими сторонами различных беспилотных летательных аппаратов, необходимости борьбы с ними и внесения соответствующих изменений в тактические приемы и методы управления войсками.

Пресс-служба округа указывает, что в войсках будут проводиться учения с учетом этих методов разведки и вооруженной борьбы.