Екатеринбург, 13 июня, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Сборная Египта прибыла в Екатеринбург. 13 июня самолёт с игроками приземлился в аэропорту «Кольцово».

Muhammad Ghafari Египетский вратарь

На Среднем Урале они будут жить в одной из местных гостиниц. А 15 июня примут участие в матче с командой Уругвая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбург уже прибыли футбольные болельщики Египта и Уругвая.

Напомним, завтра, 14 июня, в Москве откроется чемпионат мира по футболу. Игры продлятся до 15 июля. 15 июня матч пройдёт в Екатеринбурге.