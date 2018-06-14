Вашингтон, 15 июня, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Какую цель преследует имитация разногласий между Европой и США? Насколько противоречия между США и Европой, обсуждение которых занимает всё больше места в медиапространстве, вызваны реальными причинами, а насколько наиграны, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

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Президент США Дональд Трамп, действуя в присущей ему манере, ухитрился оскорбить многие страны и политических лидеров. Его прямота и поспешность высказываний вкупе с образом «прямодушного ковбоя» сыграли свою роль в дополнительном к уже имевшемуся ухудшении отношений между Европой и США. Но это результат действий одного лица, к тому же не лишенного артистического таланта, так что, возможно, в трамповской словесной агрессии есть двойное дно и неочевидная цель. Что заставляет предположить именно этот вариант?

Хотя бы то, что глобальный капитал, со своими представлениями о мировой политике, никуда не исчез и не является, как бы этого не хотелось многим, выдумкой конспирологов. Параллельно со «ссорой» Европы со Штатами развиваются такие тенденции, на фоне которых противостояние Вашингтона и Брюсселя в «торговой войне» или по вопросу о членстве в G7 это только рябь на поверхности глубинных и важных процессов. Какие же выводы можно сделать из тех же тем обсуждения, которые поднимает Бильдербергский клуб в этом году?

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