Южно-Сахалинск, 14 июня, 2018, 05:17 — ИА Регнум. МИД Японии выразил протест в связи с началом работ по прокладке оптоволоконной линии связи на Курилы. О том, что стоит за этим сообщением, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

МИД Японии в последнее время выражает официальный протест по поводу почти всех действий российских властей, которые призваны обеспечить безопасность Курил и улучшить на них социально-экономическое положение. Среди мероприятий, которые вызывают возмущение японцев, есть и модернизация боевой техники защищающих Курилы воинских частей, и наименование мелких островов, скал и заливов.

В нынешнем случае появился еще один раздражитель: как отмечает издание «Санкэй симбун», в качестве строительного подрядчика была выбрана крупная компания по коммуникационному оборудованию Китая, а Токио с тревогой относится к предпринимательской активности третьих стран на Курилах, так как это приводит к «признанию российской юрисдикции на северных территориях».

Тем не менее «Ростелеком» планирует завершить прокладку оптоволоконной линии связи к следующему году, что позволит обеспечить высокоскоростным интернетом всё население Курил, создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие территории.

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