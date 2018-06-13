Астана, 13 июня, 2018, 19:53 — ИА Регнум. В Казахстане арестован бывший ответственный секретарь МИД республики Анарбек Карашев по подозрению в получении взяток на общую сумму 10 млн тенге (1,87 млн рублей), сообщает издание Tengrinews. kz со ссылкой на официального представителя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлана Жахина.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги. Коррупция

По его словам, Карашев покрывал противоправную деятельность руководителей подведомственных организаций министерства. Взамен чиновник получал денежные вознаграждения.

В ведомстве была организована преступная схема с участием предпринимателей, с которыми заключались договоры на оказание услуг для ведомства. Злоумышленники получили преступным путем 20 млн тенге (3,75 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне бывший судья районного суда Чимкента (Казахстан) был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за получение взятки в размере 500 тыс. тенге (93,7 тыс. рублей).