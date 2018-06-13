Рим, 13 июня, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ещё во вторник сообщил своим подчинённым, что если от Франции не поступит официальных извинений по вопросу о мигрантах, то его намеченный на пятницу визит в Париж не состоится, передаёт в среду, 13 июня, Rainews со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал «циничными и безответственными» действия итальянских властей, которые не пропустили в местный порт судно с нелегальными мигрантами. В Риме в ответ назвали слова Макрона «лицемерными поучениями» и напомнили про колониальное прошлое Франции.

Новое итальянское правительство намерено решить проблему постоянного потока нелегальных мигрантов. Власти заявляют, что если другие страны Евросоюза не начнут оказывать помощь, то проблема будет решена и без них.

В среду стало известно, что министр экономики Италии Джованни Триа уже отменил свой визит в Париж, где должен был встречаться с французским коллегой. Французский посол в Риме был вызван в итальянский МИД.

В Париже тем временем отмечают, что не получали никаких официальных обращений, где затрагивалась бы тема извинений.