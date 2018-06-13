Новосибирск, 13 июня, 2018, 19:16 — ИА Регнум. В избирательную комиссию Новосибирской области поступили документы о выдвижении первого кандидата на выборы губернатора региона. Первого претендента выдвинула партия «Народный альянс», об этом сообщается на сайте новосибирского избиркома.

Здание администрации Новосибирской области

«11 июня 2018 года в избирательную комиссию Новосибирской области представлены документы о выдвижении первого кандидата на досрочных выборах губернатора региона: Михайлова Георгия Михайловича (региональное отделение политической партии «Народный альянс»). Ещё два региональных отделения политических партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» уведомили областной избирком о планируемых мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов», — уточняют в комиссии.

Георгий Михайлов родился в 1960 году в селе Баган Баганского района Новосибирской области. В 1985 году окончил Новосибирский государственный пединститут. Работает заместителем директора по развитию в ООО «Центр правовой помощи».

Как пишут «Все новости Новосибирской области», в 2016 году Михайлов баллотировался по округу №135 (Новосибирский) в Государственную думу от партии «Коммунисты России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своём намерении участвовать в выборах главы Новосибирской области не раз говорил временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников («Единая Россия»). 14 июня состоится XXXIV региональная партийная конференция, на которой единороссы определят кандидата, который будет представлять партию на этих выборах. 14 мая региональный политсовет ЕР выдвинул четыре кандидатуры для включения в списки на участие в предварительном голосовании с последующим выдвижением: врио главы Новосибирской области Андрей Травников, ректор НГПУ Алексей Герасев, исполнительный директор АНО «Историческое Общество СФО» Екатерина Болдырева и глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов.

Ранее и мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что пойдёт на выборы новосибирского губернатора, но 8 июня он сказал, что не будет участовать в выборах.

Читайте также: Глава Новосибирска Локоть поступился губернаторскими амбициями ради мэрских

Также сообщалось о возможном участии в выборной кампании депутата Заксобрания Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»), но официально СР данную информацию ещё не подтвердила.

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области назначены после того, как 6 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Владимира Городецкого и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Андрея Травникова. Выборы пройдут 9 сентября 2018 года.