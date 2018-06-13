Киев, 13 июня, 2018, 18:59 — ИА Регнум. «Российскую агрессию» способен сокрушить поданный 12 июня Киевом в Международный суд ООН меморандум, обвиняющий Россию в бесчисленных грехах и нарушениях.

Стопа документов

Такое оптимистичное заявление сделал 13 июня на страницах издания «Апостроф» бывший замначальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его мнению, этот мощный многокилограммовый документ должен принести Украине «очевидные выигрыши».

«В конечном стратегическом итоге этот меморандум сыграет свою роль», — сообщил удивленным читателям Романенко. Стоит отметить, что при этом украинский генерал всё-таки отметил, что такая блестящая победа над «агрессором» потребует «серьёзных усилий, ресурсов и времени».

«Здесь очевидны выигрыши, за которые нам надо ещё бороться. Рано или поздно они нам всё отдадут», — подсчитал Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня Украина подала в Международный суд ООН расширенный многокилограммовый меморандум, обвиняющий Россию в нарушениях Конвенции о противодействии финансированию терроризма.