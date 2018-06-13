США ожидают «существенного» разоружения КНДР до конца президентства Трампа
Вашингтон, 13 июня, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Вашингтон ожидает «существенного» ядерного разоружения Северной Кореи в оставшийся период полномочий президента США Дональда Трампа, то есть в ближайшие два с половиной года. Об этом заявил 13 июня госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, американская сторона также рассчитывает, что Пхеньян продолжит переговоры по своей ядерной программе в духе доброй воли. В противном случае США и Южная Корея возобновят свои совместные военные учения.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Стороны договорились установить новые отношения в соответствии с желанием народов двух стран, совместно работать для достижения стабильности и мира на Корейском полуострове, добиваться полного ядерного разоружения Корейского полуострова, а также вернуть на родину останки американских военнослужащих, взятых в плен ещё во время Корейской войны.
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