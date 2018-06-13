Вашингтон, 13 июня, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Вашингтон ожидает «существенного» ядерного разоружения Северной Кореи в оставшийся период полномочий президента США Дональда Трампа, то есть в ближайшие два с половиной года. Об этом заявил 13 июня госсекретарь США Майк Помпео.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прицелом

По его словам, американская сторона также рассчитывает, что Пхеньян продолжит переговоры по своей ядерной программе в духе доброй воли. В противном случае США и Южная Корея возобновят свои совместные военные учения.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Стороны договорились установить новые отношения в соответствии с желанием народов двух стран, совместно работать для достижения стабильности и мира на Корейском полуострове, добиваться полного ядерного разоружения Корейского полуострова, а также вернуть на родину останки американских военнослужащих, взятых в плен ещё во время Корейской войны.

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