Рим, 13 июня, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель выступает на стороне Италии в вопросе о мигрантах, и это, возможно, связано с тем, что Рим при желании может «обеспечить» Берлину новый поток мигрантов, в котором Германия отнюдь не заинтересована, предполагают журналисты Il Fatto Quotidiano.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут. Мигранты. Меркель

Европейские власти 28−29 июня будут решать вопрос о выделении Турции обещанных 3 млрд евро на сдерживание потоков нелегальных мигрантов через территорию этой страны.

Италия может заблокировать это решение, и тогда Турция перестанет выполнять своё обещание, а в таком случае поток мигрантов направится транзитом через Турции по уже освоенному маршруту — в Германию.

В издании добавляют, что официально итальянские дипломаты не подтверждают свою готовность использовать этот механизм для давления на соседей по Евросоюзу.

Ранее итальянские власти заявили, что они больше не намерены справляться с потоками нелегальных мигрантов в одиночку и что если ЕС не окажет реальную помощь, то Рим найдёт «другие способы».