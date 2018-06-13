Осло, 13 июня, 2018, 19:06 — ИА Регнум. Норвежские парламентарии Христиан Тибринг-Гьёдде и Пер-Вилли Амундсен предложили номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, 13 июня передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета. Обама. Трамп.

Согласно заявлению депутатов от норвежской «Партии прогресса», президент США «сделал огромный и важный шаг в направлении разоружения, мира и согласия между Северной и Южной Кореей».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Сингапуре прошли исторические переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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