Новосибирск, 13 июня, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Новосибирской области сегодня, 13 июня, провела пресс-конференцию о старте избирательной кампании по досрочным выборам губернатора региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Izbirkomnso.ru Ольга Благо

Председатель регионального избиркома Ольга Благо напомнила, что, помимо выборов главы Новосибирской области, на 9 сентября назначены также дополнительные выборы представительных органов муниципальных образований, которые пройдут в 15 районах области.

«Перед нами сейчас стоит главная задача — проинформировать избирателей. Особенно важно уделить внимание такой категории, как студенты, которые приедут к началу учебного года только в конце августа — начале сентября. Кроме того, мы понимаем, что в единый день голосования многие избиратели будут находиться на дачных участках, поэтому мы со своей стороны планируем организовать встречи с представителями садовых некоммерческих товариществ, провести работу по разъяснению возможности голосования по месту нахождения, подготовить плакаты и памятки, — рассказала Ольга Благо.

Отметим, что 8 июня на 31-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области было решено, что выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года — в единый день голосования.

Досрочные выборы главы области были назначены после того, как 6 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин досрочно отправил в отставку Владимира Городецкого и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Андрея Травникова.

Предполагалось, что главными соперниками на выборах станут «единоросс» Андрей Травников (который заявил, что намерен участвовать в выборах на эту должность) и мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть (который также заявлял о своих губернаторских амбициях).

Но 8 июня в перерыве сессионного заседания врио губернатора Травников, Локоть и председатель Законодательного собрания АндрейШимкив провели краткий брифинг, на котором заявили, что «достигнуто соглашение по взаимодействию».

«Оно предусматривает сохранение в Новосибирске прямых выборов мэра. Открывается возможность вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития. Мы договорились об этом», — сказал Анатолий Локоть, отметив при этом, что не будет участвовать в выборах губернатора региона.