Москва, 13 июня, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что намерен продолжать заниматься проектами в сфере цифровой медицины, передаёт РИА «Новости».

Svklimkin Герман Клименко

На вопрос о том, расстроен ли он решением главы государства отказаться от переназначения его своим советником, Клименко ответил: «И да, и нет».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России своим указом освободил Германа Клименко от должности своего советника, которую тот занимал с января 2016 года.