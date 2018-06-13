Москва, 14 июня, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин, рассказав Владимиру Путину о развитии туризма в Москве, привел удивительные цифры. Что в данных Собянина необычно и почему не всегда то, что хорошо для столицы, хорошо и для всей России, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Золотая моя Москва!

Рост внутреннего туризма в Москве на 80%, а иностранного на 40% с 2010 года — вот какими достижениями похвастался Собянин. В абсолютных цифрах это составляет внушительное число в 21 миллион туристов в этом году, беда только в том, что это число никак не получается сопоставить с количеством гостиничных номеров в столице.

Как ни крути, но если каждый из гостей города провел в нем около 2,5 дней, что является средним сроком пребывания, то под гостиничной крышей смогли оказаться около 3 миллионов счастливчиков. Где же ютились 18 миллионов собянинских «туристов, которым не повезло», и как московское градоначалие вообще пришло к таким цифрам?

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