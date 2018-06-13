Вологда, 13 июня, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Ситуация с обманутыми дольщиками в Вологодской области заставила местную власть пойти на крайние меры. Сегодня губернатор региона Олег Кувшинников ввел запрет на продажу земли под строительство жилья в четырех муниципальных образованиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

«На сегодняшний день количество договоров участия в долевом строительстве на территории региона составляет почти 5 тысяч. В реестре пострадавших граждан числится 16 проблемных домов и 299 пострадавших граждан. Этот вопрос необходимо решать, — подчеркнул губернатор. — Сегодня я поручаю приостановить продажу земельных участков в Вологде, Череповце, Вологодском и Шекснинском районах до тех пор, пока не будет решен вопрос строительства или достройки жилых домов для «дольщиков», пострадавших от действий недобросовестных застройщиков».

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Как отметил Кувшинников, земельные участки в первую очередь будут предлагаться инвесторам, обеспечивающим права обманутых участников долевого строительства. До решения проблем каждого разрешения на строительство жилых домов и предоставление земли застройщикам выдаваться не будут.

По данным вологда. рф, в городской суд Вологды с иском на выплату компенсаций со стороны страховой компании обратились 80 дольщиков компании «Стройиндустрия», 31 иск уже удовлетворен.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском реестре проблемных домов в сфере долевого строительства числятся 836 жилищных комплексов, из них по 774 принято решение о завершении строительства, а по оставшимся планируется принять решение о компенсации.

Напомним, с октября 2017 года власти России предпринимают первые шаги на пути перехода от долевого строительства жилья к проектному финансированию через банки.