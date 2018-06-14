Москва, 14 июня, 2018, 07:02 — ИА Регнум. На прошедшей на Украине международной конференции «Нарушение Россией международного права: последствия для мира» профессор провинциального японского университета и «иностранный эксперт украинского Центра исследования России» Ёсихико Окабэ заявил, что около 60% населения Курил могут быть украинцами, которых при СССР «принудительно переселили сюда после оккупации принадлежащей Японии территории в 1945 году». Что стоит за этими словами, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

DCDCDCDC Петр Порошенко и Йосихико Окабе

Окабэ обратился к украинцам с призывом не называть острова так, как это принято в России — южными Курилами, а называть их «северными территориями Японии», привлекая таким образом внимание мировой общественности «к тому, что японская территория была незаконно оккупирована Россией». Эта позиция стала наглядным подтверждением того, о чем недавно писал председатель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев в опубликованной на ИА REGNUM статье «Словарь информационной войны: «Северные территории» и Курильские острова». В публикации, в частности, говорится о том, что термин «северные территории» — один из весомых «снарядов» информационно-психологической войны Японии против России, термин, принудительно и последовательно введенный сперва в общественное сознание японцев, затем в законодательство этой страны:

«Теперь он успешно используется в японском экспорте смыслов… Он используется в целях реваншистских притязаний Японии против России по территориальному вопросу вместе с понятием «четыре северных острова» для сокрытия претензий на Курильские острова, от которых Япония отказалась по Сан-Францисскому мирному договору 1951 г. (статья 2с)».

Злобных статей в адрес России выходит в Японии достаточно, и выражения профессора из провинциального японского университета могли бы казаться на их фоне мелкими и не заслуживающими комментирования. Но чем чревата терпимая, чрезмерно сдержанная дипломатическая реакция на подобные заявления?

Читайте статью Профессор из Японии призвал украинцев не называть Курилы Курилами и другие материалы Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».