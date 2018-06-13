Ташкент, 13 июня, 2018, 18:30 — ИА Регнум. В Узбекистане на 60-м году жизни скончался имам-хатиб Ташкентского отделения духовного управления мусульман республики Анвар-кори Турсунов, сообщает 13 июня УзА со ссылкой на министерство здравоохранения Узбекистана.

Giorgio Minguzzi Мечеть в Ташкенте

Имам-хатиб перенес в апреле инсульт, после которого не смог восстановиться, и умер после тяжелой болезни. После инсульта Турсунова прооперировали и ввели в состояние искусственной комы для предотвращения отека мозга. В мае он вышел из комы, но оказался в тяжелом состоянии.

Главным имамом Ташкента Турсунов стал в 1999 году. Он является одним из самых известных религиозных деятелей Узбекистана. Имам-хатиб является редактором первого перевода Корана на узбекский язык.