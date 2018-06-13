Москва, 14 июня, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, во Всемирный День донора депутаты Госдумы и сотрудники аппарата примут участие в акции по добровольной сдаче крови, сообщает ИА REGNUM. Кровь можно будет сдать в мобильной станции Службы крови ФМБА России, которая будет дежурить на парковке возле здания Госдумы на Охотном Ряду.

Mil.ru Сдача крови

Впервые акция в поддержку донорства состоялась в Госдуме в 2017 году, в ней приняли участие 54 депутата и сотрудника аппарата.

«Процедура сдачи крови занимает не более 15 минут. Поделившись своей кровью, донор спасает жизнь другому человеку», — отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Сам парламентарий намерен принять участие в акции и призывает коллег последовать примеру.

Всемирный день донора крови ежегодно отмечается 14 июня во всех странах мира. Он учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году. В 2018 году в мире акция проходит под лозунгом «Будь там для кого-то другого. Дай кровь. Поделись жизнью».