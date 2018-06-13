Ярославль, 13 июня, 2018, 18:17 — ИА Регнум. В Ярославле на базе спорткомплекса «Атлант» заработала досуговая площадка дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич».

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Муниципальный детско-юношеский центр «Ярославич» реализует программы дополнительного образования, в том числе для особых детей. В этом году в центре впервые решили попробовать организовать для них досуг на базе образовательной программы по футболу. Ее адаптировали для детей с ограниченными возможностями. Ребята приобретают элементарные навыки игры.

«Дети у нас разные: есть с легкой формой ДЦП, есть с задержкой психического развития, другими заболеваниями. Возраст от 10 до 18 лет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДЮЦ «Ярославич» Светлана Маслова.

Центр впервые организует такой досуг, и впервые это делается на базе другого учреждения. Программа рассчитана на 4 часа в день и помимо спортивных занятий включает развлекательную часть.

Занятия для первой группы закончились 8 июня. Дети посещали «Атлант» вместе с родителями или сопровождающими, это объясняет краткосрочность программы — не все родители имеют возможность водить своих детей на такие мероприятия долгое время. Досуговая площадка смогла заработать благодаря поддержке ОАО «Славнефть-ЯНОС». Предприятие предоставило залы спортивного центра для занятий безвозмездно.

В «Ярославиче» намерены проанализировать полученный опыт, усовершенствовать форму занятий спортом для детей с ограниченными возможностями и продолжить эту работу.